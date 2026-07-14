Haberler

5 milyon dolarlık akrep zehri Yalova'da yakalandı

5 milyon dolarlık akrep zehri Yalova'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta, Suriye'den yasa dışı yollarla getirilen ve piyasa değeri 5 milyon dolar olan yaklaşık 500 gram akrep zehri ele geçirildi. Zehrin kozmetik ve ilaç sektöründe kullanıldığı, 2 şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Gramı altından katbekat değerli olduğu belirtilen akrep zehri, Yalova'da jandarmanın operasyonuyla ele geçirildi. Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen yaklaşık 500 gram akrep zehrinin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çiftlikköy ilçesinde yürüttükleri operasyonda F.C.A. adına kayıtlı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada plastik şişe içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 500 gram şüpheli madde bulundu.

İnceleme için Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Laboratuvarı'na gönderilen maddenin akrep zehri olduğu analizle kesinleşti.

Jandarmanın soruşturmasında zehrin Suriye uyruklu I.A. ve A.A. tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den getirildiği ve Türkiye'de alıcı arandığı tespit edildi.

Kozmetik, ilaç ve bilimsel araştırmalarda sınırlı alanlarda kullanılabilen, bu nedenle yasa dışı piyasada yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu değerlendirilen akrep zehrine el konuldu. Yaklaşık 5 milyon dolar değer biçilen maddeyle ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar

Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Çatısı çöken evde 11 kişi can verdi
Beklenen müjdeyi Okan Buruk verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak

Büyük müjdeyi taraftarlarına verdi: 1-2 gün içerisinde imzayı atacak
Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?

Okan'a soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?