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Kırıkkale'de 'karşılıksız çek' suçundan aranan şahıs yakalandı

Kırıkkale'de 'karşılıksız çek' suçundan aranan şahıs yakalandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, karşılıksız çek suçundan toplam 1 milyon 920 bin 936 lira para cezası bulunan S.U. polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, karşılıksız çek suçundan hakkında 2 farklı dosyadan toplam 1 milyon 920 bin 936 lira para cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, hakkında "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan 2 farklı dosyadan toplam 1 milyon 920 bin 936 lira para cezası bulunan S.U. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve huzurun sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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