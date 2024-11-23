Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile uzun süredir boşanma dedikodularıyla gündemde. Çiftin yaşadığı olayların son perdesinde Wanda Nara, Icardi'nin evini basmıştı. Wanda Nara eşi Mauro Icardi'nin Arjantin'deki evine gelerek rahat tavırlar sergilemesiyle sosyal medyanın gündemine oturmuş ve herkesin tepkisini çekmişti.

Wanda Nara, en son katıldığı bir davette görüntülendi. Arjantin basını Wanda Nara'ya Icardi ile yaşadığı olaylar ile ilgili sorular sordu.

Wanda Nara, Mauro Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğularak ağlamaya başladı.