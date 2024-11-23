Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
Maura Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Nara'ya katıldığı bir davette Arjantin basını tarafından Icardi soruları sorulunca gözyaşlarını tutamadı. Boşanma ve aldatma dedikoduları ile gündeme gelen Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin evini basmıştı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile uzun süredir boşanma dedikodularıyla gündemde. Çiftin yaşadığı olayların son perdesinde Wanda Nara, Icardi'nin evini basmıştı. Wanda Nara eşi Mauro Icardi'nin Arjantin'deki evine gelerek rahat tavırlar sergilemesiyle sosyal medyanın gündemine oturmuş ve herkesin tepkisini çekmişti.
Wanda Nara, en son katıldığı bir davette görüntülendi. Arjantin basını Wanda Nara'ya Icardi ile yaşadığı olaylar ile ilgili sorular sordu.
Wanda Nara, Mauro Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğularak ağlamaya başladı.