Voleybolcular Jandarma'nın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Voleybolcular Jandarma'nın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
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Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen voleybol müsabakasında, oyuncular maç sonrası jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için pankart açtı.

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen voleybol müsabakası sonrasında voleybolcular, jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutlayarak pankart açtı.

Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi TAYEM'de bulunan spor salonunda oynanan, Söke Voleybol S.K.B. ile Aydın 1907 S.K.A. müsabakası mücadeleye sahne olurken, sporcular maç sonunda jandarmayı unutmadı. Maç sonrasında Söke İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte voleybolcular, hakemler ve görevli personeller jandarmanın 186. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak pankart açtı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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