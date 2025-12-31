Vize'de kuru yemiş, pastane ve içkili mekanlara yılbaşı denetimi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kuru yemiş, pastane, açık içki sunumu yapan işletmeler ile müşteri kabul eden toplu tüketim alanları denetlendi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu koordinesinde teknik personel tarafından, 2025 yılının son günlerinde kuru yemiş, pastane, açık içki sunumu yapan işletmeler ile müşteri kabul eden toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yapıldı.

Yılbaşı sebebiyle yapılan denetimlerde 25 işletmenin titizlikle kontrol edildiği, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.