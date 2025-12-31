Haberler

Vize'de kuru yemiş, pastane ve içkili mekanlara yılbaşı denetimi

Güncelleme:
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yılbaşı dolayısıyla kuru yemiş, pastane ve açık içki sunumu yapan işletmeler denetlendi. 25 işletme titizlikle kontrol edildi ve olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kuru yemiş, pastane, açık içki sunumu yapan işletmeler ile müşteri kabul eden toplu tüketim alanları denetlendi.

Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu koordinesinde teknik personel tarafından, 2025 yılının son günlerinde kuru yemiş, pastane, açık içki sunumu yapan işletmeler ile müşteri kabul eden toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yapıldı.

Yılbaşı sebebiyle yapılan denetimlerde 25 işletmenin titizlikle kontrol edildiği, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
