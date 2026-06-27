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Şanlıurfa'da balya yüklü tırda korkutan yangın

Şanlıurfa'da balya yüklü tırda korkutan yangın
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki balya yüklü tırda çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balya yüklü tırda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki balya yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve çevredekiler, alevlerin tüm aracı sarmasını önlemek amacıyla dorsedeki balyeleri tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, tırda ve yükünde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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