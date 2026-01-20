Haberler

Şanlıurfa'da 9 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik faaliyetlere devam ediyor. Jandarma ekiplerince Viranşehir ilçesinde yürütülen faaliyetlerde, 9 bin 440 adet gümrük kaçağı sigara, 5 adet gümrük kaçağı telefon yedek parçası, 11 kilogram gümrük kaçağı tütün, 10 şişe gümrük kaçağı alkol ve 90 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. 35 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

