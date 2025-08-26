Vietnam'da Kajiki Tayfunu Felaketi: 3 Ölü, 10 Yaralı

Vietnam'da dün karaya çıkan Kajiki Tayfunu nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Vietnam'da dün karaya çıkan Kajiki Tayfunu hayatı felç etti. Yetkililer, tayfun nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vietnam hükümetinden yapılan açıklamada, birçok eyalette etkili olan tayfunda yaklaşık 7 bin evin hasar gördüğü, 28 bin 800 hektarlık pirinç tarlasının sular altında kaldığı ve 18 bin ağacın devrildiği bildirildi. Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen ve Phu Tho eyaletlerinde 331 elektrik direği yıkılırken, geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle sokakların sular altında kaldığı başkent Hanoi'de trafik felç oldu, araçlar suya gömüldü.

Vietnam Ulusal Hava Durumu Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün öğleden sonra Vietnam'ın kuzey orta kıyısında karaya çıkan Kajiki Tayfunu, bu sabah Laos'a doğru ilerleyerek, tropikal fırtına seviyesine düştü. Ajans, Kuzey Vietnam'ın çeşitli bölgelerinde yağmurun devam edeceği ve bunun da ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. - HANOİ