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Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, ülkenin en büyük petrol rafinerisi Amuay Rafinerisi'nde yangın çıktığını ve işçilerin tahliye edildiğini, yangının herhangi bir yaralanma olmadan kontrol altına alındığını açıkladı.

Venezuela'da ülkenin en büyük petrol rafinerisi Amuay Rafinerisi'nde yangın çıktı. Devlet petrol şirketi PDVSA'dan yapılan açıklamada, yangın nedeniyle tesisteki işçilerin tahliye edildiği bildirilirken, alevlerin kontrol altına alındığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Olayın ülke içindeki yakıt dağıtımını da etkilemediği bildirildi.

PDVSA çalışanlarından birinin basına yaptığı açıklamalara göre, yangın rafineride artık ürünlerin bulunduğu bir kanalda çıktı. Olay nedeniyle rafinerinin faal durumdaki tek damıtma ünitesinin de geçici olarak devre dışı bırakıldığı öne sürüldü. Bir başka işçi ise yangının nafta boru hattındaki yakıt sızıntısının tutuşması sonucu başladığını, alevlerin bir kamyon ile diğer araçlara sıçradığını iddia etti.

PDVSA ise damıtma ünitesinin faaliyet durumuna ve yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Geçmişte günlük 645 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Amuay Rafinerisi'nin son zamanlarda günlük 67 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Rafineri, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Paraguana Rafineri Merkezi bünyesinde faaliyet gösteriyor.

PDVSA tesislerinde sıklıkla yangın çıktığı ve elektrik kesintileri yaşandığı, eskimiş ve bakımsız rafinerilerin kapasitelerinin çok altında çalıştığı biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı