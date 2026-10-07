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Venezuela'nın Cardon rafinerisinde patlama sonrası faaliyetler durduruldu

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Venezuela'nın Falcon eyaletine bağlı Punto Fijo'daki Cardon rafinerisinde doğal gaz boru hattında patlama ve yangın çıktı; PDVSA rafineride faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı. Yangın hızla kontrol altına alındı, olayda yaralanma veya ciddi hasar olmadığı belirtildi.

Venezuela'da ülkenin ikinci büyük petrol rafinerisi Cardon'da patlama ve yangının ardından tüm faaliyetler durduruldu.

Venezuela'nın Falcon eyaletine bağlı Punto Fijo şehrinde ülkenin ikinci büyük rafinerisi olan Cardon rafinerisinin dizel hidrojen arıtma ünitesine giden bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. O anlar kameralara yansırken, bölgeye itfiaye ekipleri sevk edildi. Devlet petrol şirketi PDVSA, günlük 310 bin varil kapasiteye sahip Cardon rafinerisindeki faaliyetlerin durdurulduğunu ifade etti. Yangının hızla kontrol altına alındığı, olayda herhangi bir yaralanma veya ciddi hasar olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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