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Van'da yıkımı süren Ferdi Sporlar Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü

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Van'da yıkımı süren Ferdi Sporlar Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü
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Van'da yeni stadyum projesi kapsamında yıkımı süren Ferdi Sporlar Merkezi'nde yangın çıktı. Çatıdaki demirlerin kesimi sırasında çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken merkezden yükselen yoğun dumanlar şehrin her tarafından görüldü.

Van'da birçok spor branşı için kullanılan ve yeni yapılacak stadyum projesi kapsamında yıkımı devam eden spor merkezinde yangın çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun hemen yanında yer alan ve yeni stat projesi kapsamında yıkım çalışmaları devam eden Ferdi Sporlar Merkezi'nde yangın çıktı. Çatı kısmandaki demirlerin kesimi sırasında çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, merkezden yükselen yoğun dumanlar şehrin her tarafından gözüktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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