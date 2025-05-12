Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?

PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek? İşte detaylar
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an
PKK'nın kendisini feshetmesi dış basında: Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebilir

PKK'nın feshi dış basında! Türkiye için dikkat çeken yorum

Van'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama ve 29 Kişiye Ceza

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı, 29 kişiye toplam 2.3 milyon TL para cezası uygulandı. Operasyonda bilgisayar, cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.

Van'da 'Yasadışı Bahis' operasyonu

VAN - Van'da 'Yasadışı Bahis' oynadıkları gerekçesiyle polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklanırken, 29 kişiye ise 2.3 milyon TL para cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde 22 şahıs yakalanmış olup, müdürlüğümüzce yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 10 adet dizüstü bilgisayar, 18 adet cep telefonu ve 24 adet sim kart ele geçirilmiştir. Ayrıca soruşturma kapsamında yasadışı bahis platformları aracılığı ile bahis oynadığı tespit edilen 29 şahsa toplam 2.385.076 TL tutarında para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Vali, polislere gözdağı veren oğlunu eleştirenlere sert çıktı
Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Sıla Gençoğlu'ndan Yunanistan'a servet değerinde yatırım

Komşuya dev yatırım! 120 metrekarelik daireye servet ödedi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı

İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.