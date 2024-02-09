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Van'da PÖH'lere çığ eğitimi veriliyor

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Van'da muhtemel çığ facialarında can kayıplarının önlenmesi amacıyla emniyet teşkilatında görevli Polis Özel Harekat (PÖH) personeline arama kurtarmada görev almaları için eğitim veriliyor.

Van'da muhtemel çığ facialarında can kayıplarının önlenmesi amacıyla emniyet teşkilatında görevli Polis Özel Harekat (PÖH) personeline arama kurtarmada görev almaları için eğitim veriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından önceki yıllarda Van'da çığ bölgelerinin fizibilite çalışması gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçelerinin çığ tehlikesi açısından 'çok riskli' olduğu tespit edilmişti. Daha önce kentteki kurumların işbirliğiyle yaklaşık 4 bin çığ yatağı tespit edilmişti. 2020 yılında 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından eğitimlerine bağlayan AFAD, şu ana kadar güvenlik korucuları ve jandarma personeline çığ eğitimleri vermişti.

Güvenlik korucuları ve jandarmadan sonra emniyet teşkilatından görevli PÖH'lere de eğitimler verilmeye başlandı. Edremit ilçe sınırında yer alan Kurubaş bölgesinde çığda arama ve kurtarmada dikkat edilecek konularda eğitim verildi. Her hafta 50 kişilik gruplar halinde eğitim veren AFAD, süreç içerisinde yaklaşık 200 polis özel harekatına eğitim verilmesi hedefleniyor. Ekipler, yapılacak çığ tatbikatıyla eğitimlerini tamamlayacak.

Eğitimleri tamamlanan polisler ise muhtemel çığ facialarına karşı hem güvenliği sağlayacak hem de can kurtaracak. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçesaray AFAD Van Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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