Van'da 9 milyon 903 bin TL değerinde kaçak malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplam 9 milyon 903 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. Yıllık kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde durdurulan kamyonette 9 bin 810 adet kaçak eşya ve 1.750 kilogram gümrük kaçağı gıda maddesi bulundu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek yapılan faaliyette ilçeye bağlı Barış Mahallesi'nde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde piyasa değeri 6 milyon 453 bin TL olan 9 bin 810 adet kaçak eşya ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. (34) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı.

Öte yandan Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet neticesinde piyasa değeri 3 milyon 150 bin TL olan bin 750 kilogram İran menşeli gümrük kaçağı gıda maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. (30) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre adli işlem yapıldı. - VAN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

