Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 844 Litre Yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde alınan ihbar üzerine bir kamyonda yapılan aramada 844 litre kaçak akaryakıt yakalandı.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kamyon içerisine yapılan düzenekte 844 litre kaçak olduğu belirlenen akaryakıta el konulurken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN