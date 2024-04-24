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Van'da jandarma ekipleri 153 aracı trafikten men etti

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Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın 15-21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 153 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen denetimlerde 153 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının yol kullanıcılarına yönelik 15 - 21 Nisan 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra ettiği belirtildi. Açıklamada, "3 bin 75 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 174 okul/işçi servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi. 16 bin 213 araç kontrol edildi, 539 sürücü ve araca 1 milyon 271 bin 771 TL idari para cezası uygulandı, 153 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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