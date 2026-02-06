Haberler

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Çaldıran ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 400 bin TL olan gümrük kaçağı 200 parça malzeme ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Kalkandelen Mahallesi'nde icra edilen faaliyette piyasa değeri 400 bin TL olan 200 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler C.Y. (26) ve T.Ü. (37) isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
