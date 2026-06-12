Van'ın Erciş ilçesinde iş yeri yangını

Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Işıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, olay yerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından alevler başka yerlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ekmek fırını kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı