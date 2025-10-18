Haberler

Van'da Eş Zamanlı Operasyonda 74 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da Eş Zamanlı Operasyonda 74 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van merkezli düzenlenen operasyonda, banka hesaplarını dolandırıcılıkta kullandıkları tespit edilen 74 şüpheli yakalanırken, 26'sı tutuklandı. Emniyet yetkilileri vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Van merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banka hesaplarını dolandırıcılıkta kullandıkları tespit edilen 74 şüpheli gözaltına alınırken, 26'sı tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan teknik ve istihbari çalışmalar ile alınan müşteki beyanları doğrultusunda, farklı bankalara ait hesapların komisyon karşılığında temin edilerek nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı, bu yöntemle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından Van merkezli olmak üzere Başkale ve Gürpınar ilçeleri ile Ankara, Antalya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Mersin ve Tunceli illerinde 14 Ekim 2025 Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 70 cep telefonu, 72 sim kart, 7 laptop/HDD, 2 tablet, 4 flash bellek, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 17 kurusıkı tabanca mermisi, 62 bin 200 lira ve 6 bin dolar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 74 şüpheliden 38'i savcılıktan serbest bırakılırken, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 26'sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların benzer dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın polis birimine başvurmaları konusunda uyarıda bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Bitlis'teki gizemli mağarada 8 bin yıllık 'hazine' gün yüzüne çıkarıldı

O ilimizdeki gizemli mağarada keşfedildi! 8 bin yıllık hazine
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Beşiktaş taraftarından 3 futbolcuya tepki

Stat karıştı! 3 futbolcuya büyük tepki
Ne maç ama! Barcelona mutlu sona 90+3'te ulaştı

El Clasico öncesi muhteşem son! Tam maç bitti derken...
İsrail'den Suriye'de tehlikeli hamle

İsrail'den tepki çekecek bir hamle daha! Bu kez hedef Suriye
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti

DEM'li eş başkanlara salonu terk ettiren kriz
KKTC sandık başına gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı seçime saatler kala adaylıktan çekildi

KKTC yarın sandık başına gidiyor! Adaylardan biri saatler kala çekildi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.