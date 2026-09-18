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Uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp işlemleri tamamlanan ünlüler otobüsle ayrıldı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘uyuşturucu’ soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp işlemleri tamamlandı. Oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından isimlerin bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti; işlemleri tamamlanan ünlüler otobüsle ayrıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında oyuncu, şarkıcı ve spor dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. 20 şüpheli uyuşturucu soruşturması Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan ünlüler, kurumdan otobüsle ayrıldı. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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