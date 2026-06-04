Uşak'ta emisyon ölçümü yaptığı fabrikanın çatısından düşen tekniker ağır yaralandı

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında emisyon ölçümü yaptığı sırada çatının kırılması sonucu zemine düşen tekniker ağır yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Bozkuş köyü yakınlarında bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir firmada emisyon ölçüm teknikeri olarak görev yapan D.E. (28), ölçüm çalışması için fabrikanın çatısına çıktı. D.E., çalışma yaptığı sırada çatının bir bölümünün kırılması sonucu zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı D.E., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, tedavi altına alınan D.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı