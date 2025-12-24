Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın çatısına sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, başka fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde ve çatı katında hasar oluşurken, bazı makineler ile çatı üzerinde bulunan güneş panellerinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının meydana geldiği bölüm dron ile havadan görüntülenirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK