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Ünlü iş insanı Beyhan Benardete evinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı Beyhan Benardete evinde ölü bulundu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu 60 yaşındaki Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 60 yaşındaki ünlü iş insanı Beyhan Benardete'ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi.

ÖLÜ BULUNDU

Evde hareketsiz halde bulunan Benardete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Benardete'nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete'nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Allah gani gani rahmet eylesin hayır sever bir kadındı mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Ölümde var demiş şair

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Haber Yorumlarıayşe gül:

Benardete 500 yıl önce İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden bir İspanyol Yahudi ailesi olan Burla Biraderler'in torunu. Burla ailesi aynı zamanda Türkiye'nin en eski sanayicileri arasında yer alıyor. Büyük Burla lakaplı dede Atatürk'ün arkadaşı ... Dedeleri Eminönün'de iplikçiymiş. Bunu öğrendiğimde aklıma ilk Kurtlar Vadisindeki Yahudi İplikçi geldi. İlgisi var mıdır bilmem ...

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Haber YorumlarıŞaban Çağlar:

kalp krizi geçiren kişiler biontek adısımı olmuş araştırılmalı

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Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Kabir de var. Ey insanoğlu âlâ külli hâl öleceksin

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