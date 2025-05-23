Üniversiteliler yüzde 74'lük zammı protesto etti

Üniversiteliler yüzde 74'lük zammı protesto etti
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İstanbul'daki bir üniversitede öğrenciler, eğitim döneminde yapılan yüzde 74'lük zam oranını rektörlük binasına kadar yürüyerek protesto etti. Öğrenciler, zam oranının geri çekilmesini talep etti.

Avcılar'daki bir üniversitenin öğrencileri; yeni dönem için yapılan yüzde 74'lük zammı rektörlük binasına kadar yürüyerek protesto etti.

İstanbul Avcılar'da bulunan özel bir üniversite önünde toplanan öğrenciler, yeni dönem için üniversite ücretlerine yapılan yüksek zam oranlarını protesto etti.

YÜZDE 74'LÜK ZAMMA BÜYÜK TEPKİ

Üniversite öğrencileri, yeni dönem için yapılan yüzde 74'lük zam oranının geri çekilmesini istedi. Üniversitenin kampüsünde toplanan öğrenciler, çeşitli pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak rektörlük binası önüne kadar yürüdü.

"ÜNİVERSİTELERİN TİCARETLEŞTİRİLMESİNE KARŞIYIZ"

Burada grup adına konuşan kişi, "2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi için belirlenen zam oranı yüzde 74'tür. TÜİK verilerine göre resmi enflasyon yüzde 38 ile 42 arasındadır. Üniversite yönetimi gerçekleri çarpıtma gayreti içindedir. Bu zam arkadaşlarımınız üniversiteden koparılmasına neden oluyor. Eğitim para ile satılan bir hizmet değil herkesin doğuştan bir hakkıdır. Üniversitelerin ticaretleştirilmesine karşıyız" dedi.

Rektörlük önünde toplanan öğrenciler basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - 3.Sayfa
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