Ukraynalı Tır Sürücüsü Kağıthane'de Kaza Yaptı, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ukrayna'nın Kiev şehrinden yaklaşık bin 500 kilometre yol gelen Ukrayna uyruklu tır sürücüsünün, Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı 73 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücünün ise adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde önceki ay meydana gelen olayda, Ukrayna'nın Kiev şehrinden AM 2318 HE plakalı tır ile Ukrayna uyruklu sürücü Kyslitskyi Anori, İstanbul'a doğru yola koyulmuştu. Günlerce yaklaşık bin 500 kilometre yol kat eden Anori, İstanbul'a geldiğinde gideceği yere ulaşmak için navigasyon açmıştı. Yolu takip eden Anori, Kağıthane Talatpaşa Caddesi'ndeki yokuşu çıkmak istemişti.

Bin 500 kilometre yol gelip Kağıthane'de kaza yapmıştı

Yahya Kemal Yokuşuna ulaşan sürücü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı Süleyman Öztürk'e (73) çarpmıştı. Çarpma sonucu yere savrularak başını çarpan adam için çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı.

Kırılmadık yeri kalmayan adam hayatını kaybetti

Yaşlı adamın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilmişti. Kazadan sonra yaklaşık 1 hafta yoğun bakım servisinde tedavi gören Süleyman Öztürk'ün hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Öztürk'ün kaza sonucu kaburgasının, kalça kemiğinin ve omurgasının kırıldığı buna bağlı olarak da iç kanama geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

Ukraynalı sürücü adli makamlarca serbest bırakılmış

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak inceleme yapmıştı. Kazayla ilgili tutanak tutan polis ekipleri, asli kusuru yaşlı adama verirken, Ukrayna uyruklu sürücü Anori'yi ifadesi almak ve adli işlemlerini yapmak üzere emniyete götürmüştü. Emniyette ifadesi alınan sürücü, yaşlı adamın bir anda yola çıktığını ve tırın kör noktasında kaldığı için görmediğini söylediği öğrenilmişti. Ukraynalı sürücünün ilk etapta "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildiği, savcılı ifadesi sonrasında ise serbest bırakıldığı ortaya çıktı. - İSTANBUL