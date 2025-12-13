Haberler

Ukrayna, Rusya'yı Karadeniz'de Türk gemisine İHA'lı saldırı düzenlemekle suçladı

Güncelleme:
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Türkiye'ye ait 'VIVA' adlı geminin, ayçiçeği yağı yüklü olarak Mısır'a sefer yaparken Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını öne sürdü. Gemide 11 Türk vatandaşı bulunurken, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, ayçiçeği yağı yüklü Türkiye'ye ait "VIVA" adlı geminin, tahıl koridoru üzerinden Ukrayna'dan Mısır'a sefer gerçekleştirdiği sırada Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile hedef alındığını öne sürdü.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Ukrayna'dan Mısır'a giden Türkiye'ye ait bir sivil gemiye Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, ayçiçeği yağı yüklü "VIVA" adlı geminin tahıl koridorundan geçtiği sırada, Ukrayna'nın münhasır ekonomik bölgesi sınırları içinde ve hava savunma sistemlerinin etkili menzillerinin dışındayken hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, gemide 11 Türk vatandaşının bulunduğu ve saldırı sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı aktarılırken, geminin de herhangi bir ciddi hasar almadan Mısır'a doğru ilerlemeye devam ettiği bildirildi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, geminin kaptanı ile iletişime geçildiğini ve ihtiyaç duyulması durumunda arama-kurtarma ekiplerinin müdahaleye hazır olduğu belirtildi. Ukrayna, Rusya'yı uluslararası denizcilik hukukunu ihlal etmekle suçladı. - KİEV

