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Turgutluspor-Karşıyaka Maçı Öncesi Arbede: 1 Polis Yaralandı, 2 Taraftar Gözaltına Alındı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oynanan Turgutluspor-Karşıyaka maçı öncesinde stadyum dışında taraftarlar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Arbedede 1 polis yaralandı, 2 taraftar ise gözaltına alındı. Maç öncesi ve sonrasında da küçük çaplı olaylar yaşandığı ancak polisin müdahalesiyle olaylar kısa sürede kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oynanan ve Turgutluspor'un 1-0 kazandığı Turgutluspor- Karşıyaka maçı öncesinde stadyum dışında taraftarlar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Arbedede 1 polis yaralandı, 2 taraftar ise gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesinde oynanan ve Ege derbisi olarak da nitelendirilen maç öncesi Manisa ve Turgutlu polisi tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Karşıyaka taraftarının Turgutlu stadyumuna geldiği esnada çıkan olaylarda 1 polis memuru yaralandı, 2 taraftar ise gözaltına alındı. Turgutluspor'un 1-0 kazandığı maç sonrasında da küçük çaplı olaylar yaşandığı ancak polisin olayları kısa sürede engellediği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Turgutluspor Karşıyaka Turgutlu Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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