Turgutlu'da Hırsızlık Olayları Artıyor: Esnaf Önlem Talep Ediyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Fatih Sanayi Sitesi'ni mesken eden hırsızlar esnafı çileden çıkardı. Hırsızların kağıt toplama bahanesiyle dükkanların önünden değerli malzemeleri çalması güvenlik kameralarıyla da saniye saniye kaydedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Fatih Sanayi Sitesi esnafı son dönemde artan hırsızlık olaylarından şikayetçi. Kağıt toplama bahanesiyle dükkanları gezen hırsızlar, esnafın kullanmak üzere dükkan önüne bıraktığı malzemeleri de alarak kayıplara karışması esnafı çileden çıkardı. Yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmasını isteyen esnaf, sanayi sitesi yönetimine seslendi.

Turgutlu Fatih Sanayi Sitesinde traktör tamirciliği yapan esnaf Serdar Yıldız, güvenlik kameralarıyla da hırsızlık olayını kaydettiklerini belirterek "Dükkanımızın önünde duran alet edevatımızı gözüne kestirenler, fırsat buldukça çalıyor. Artık yeter, bu durumdan çok rahatsızız" dedi.

Komşu esnafın da benzer şikayetlerde bulunduğunu dile getiren Yıldız, hem sanayi sitesi yönetiminden hem de emniyet birimlerinden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. - MANİSA