Tunceli'de 38 gün önce çaya uçan araç bulundu
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Tunceli-Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü çaya uçan araç, çayın debisinin düşmesiyle su yüzeyine çıktı.
Tunceli- Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü çaya uçan araç, çayın debisinin düşmesiyle su yüzeyine çıktı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan Ülkü ve Yusuf Yılmaz çifti hayatını kaybetmişti.
Kaza, Tunceli- Pülümür karayolunda 20 Mart 2023 günü gece saatlerinde meydana gelmişti. Giresun'dan gelip Elazığ'a giden Ülkü ve Yusuf Yılmaz çiftinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür çayına uçmuştu. Çiftten uzun süre haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında önce Ülkü Yılmaz, ardından eşi Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenleri Pülümür çayında bulunmuştu.
Yapılan çalışmalarda kaza yapan araca rastlanmazken Pülümür çayının debisinin düşmesiyle kaza yapan araç su yüzeyine çıktı. Aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken aracı sudan çıkarma çalışmasının başlatıldığı öğrenildi. - TUNCELİ