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Tokat'ta Sahte Altınla Dolandırıcılık: Bir Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Tokat'ta üç kuyumcuyu dolandırdığı tespit edilen A.D. isimli şüpheli, sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Üzerinde 26 adet sahte altın ve nakit para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta üç kuyumcuyu sahte altınla dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı.

Tokat Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde üç farklı kuyumcuya toplam 15 gram sahte altın satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda A.D. (24) isimli şahıs, başka bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve kaldığı otelde yapılan aramalarda her biri 1 gram ağırlığında toplam 26 adet sahte altın ile 5 bin 730 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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