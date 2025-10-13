Haberler

Tokat'ta Kaçak İçki Operasyonu: 292 Litre Ele Geçirildi

Tokat'ta Kaçak İçki Operasyonu: 292 Litre Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 292 litre kaçak içki ele geçirildi ve 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, sahte alkol ticaretiyle mücadelenin süreceğini açıkladı.

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 292 litre kaçak içki ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ve sahte alkol ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 292 litre kaçak içki ele geçirildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen sahte alkol ve üretimde kullanılan malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını tehdit eden sahte içki üretimi ve satışına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Fenerbahçe'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler

Fener'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı

Belediyenin halk ekmek fabrikasında skandal! Hemen kapatıldı
Fenerbahçe'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler

Fener'deki kaosun nedeni belli oldu: Gırtlak gırtlağa kavga etmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.