Tokat'ta evde çıkan yangında 50 çuval fındık kül oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik kaçağından çıktığı iddia edilen yangında bir ev tamamen yanarken, satışa hazır yaklaşık 3 ton fındık kül oldu.

Yangın ilçeye bağlı Gökal Kasabası Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan ve Cemil Ay'a ait köy evinde elektrik kaçağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sararken, evin içerisinde satışa hazır yaklaşık 50 çuval fındık yanarak kül oldu. Yaklaşık 3 ton fındığın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. - TOKAT