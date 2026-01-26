Haberler

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Tokat OSB Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Tokat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü B. Y., yönetim kurulundaki bir ismin imzasını taklit ederek zimmetine 600 bin TL geçirdiği iddialarıyla görevden uzaklaştırıldı. Olay sonrası inceleme başlatıldı.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürü B. Y.'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat OSB Müdürü B. Y. yönetim kurulunda yer alan bir ismin imzasını taklit ederek yaklaşık 600 bin TL'yi zimmetine geçirdiği öne sürüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından B.Y.'nin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. B. Y. hakkında inceleme başlatılırken, konuyla ilgili soruşturma açılacağı bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
