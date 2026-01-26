Tokat OSB'de usulsüzlük soruşturması

Tokat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde muhasebe işlemlerine yönelik tespit edilen usulsüzlükler üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, muhasebe biriminde yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin belirlenmesi üzerine derhal harekete geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından kurum bünyesinde idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın selameti açısından ilgili personel B.Y.'nin görevden zorunlu izin verilerek geçici olarak el çektirildiği belirtildi. Sürecin titizlikle yürütüldüğü, kurumun tüm muhasebe işlemlerinin detaylı şekilde incelendiği ifade edildi. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. - TOKAT