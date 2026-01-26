Haberler

Tokat OSB'de usulsüzlük soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde muhasebe işlemlerine yönelik tespit edilen usulsüzlükler sonrası idari soruşturma başlatıldı. İlgili personel geçici olarak görevden alındı.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde muhasebe işlemlerine yönelik tespit edilen usulsüzlükler üzerine idari soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, muhasebe biriminde yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin belirlenmesi üzerine derhal harekete geçti. Yaşanan gelişmelerin ardından kurum bünyesinde idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın selameti açısından ilgili personel B.Y.'nin görevden zorunlu izin verilerek geçici olarak el çektirildiği belirtildi. Sürecin titizlikle yürütüldüğü, kurumun tüm muhasebe işlemlerinin detaylı şekilde incelendiği ifade edildi. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Hasretinle Yandı Gönlüm'ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı

"Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi aramızdan ayrıldı