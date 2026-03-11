İran'da tırına şarapnel parçası isabet eden Türk tır şoförü kurtarılamadı

Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle ağır yaralanan Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat, 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Tır şoförü Fırat, İran'ın Zincan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Evladının ölüm haberini alan anne Hayriye Fırat'ın ve ailenin üzüntülü olduğu, cenazenin önümüzdeki günlerde Reyhanlı ilçesinde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı