İran'da hayatını kaybeden tır şoförünün yakınları, cenazenin Türkiye'ye getirilmesini istiyor

Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybeden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat'ın yakınları, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden destek bekliyor. Fırat'ın akrabası Cuma Karakılınç, Amerika ve İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını kınayarak hastanenin bile saldırıya uğradığını söyledi.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, Askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek yaşamını ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran'ın Zincan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek öldü. Fırat'ın yakınlarıysa yakınları cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden destek beklediklerini söylediler.

Afganistan'a yük bıraktıktan sonra aynı mesleği yaptığı babasıyla birlikte Türkiye'ye dönerken Hüseyin Fırat'ın tırına İran'da şarapnel parçası isabet ettiğini söyleyen Cuma Karakılınç, "Hüseyin kardeşimiz tır şoförü. İstanbul'dan yükünü alıp, Afganistan'a götürüyor. Afganistan'dan yükünü bıraktıktan sonra dönüş yolunda İran'da geçerken Amerika ve İsrail'in attığı füzenin şarapnel parçaları tıra isabet ediyor. Kendisi ağır yaralanıyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede ilk müdahaleler yapılıyor ve kaldığı hastane tekrar bombalanıyor. Ameliyat oldu ve yaklaşık 1 haftadır İran'da hastanedeydi ve Türkiye'ye gelemedi. Sabaha doğru da kardeşimiz vefat etti" dedi.

"Cenazenin Türkiye'ye gelmesi için yetkililerden destek bekliyoruz"

Amerika ve İsrail'in sivillere saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Karakılınç, "Cenazesini getirmek için uğraşıyorlar, otopsi yapılması gerekiyormuş ve orada nevruz bayramı varmış. Bir an önce yeğenimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Cenazenin Türkiye'ye gelmesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Amerika ve İsrail hastaneleri bile bombalıyor, insaf kalmamış. Nükleer tesisleri bombalayacağız diye Türk tırcıları bombalıyorlar. Kardeşimizde burada mağdur oldu ve vefat etti" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı