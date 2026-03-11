Haberler

İran'da hayatını kaybeden tır şoförünün yakınları, cenazenin Türkiye'ye getirilmesini istiyor

İran'da hayatını kaybeden tır şoförünün yakınları, cenazenin Türkiye'ye getirilmesini istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'dan Türkiye'ye dönerken İran'ın Tebriz şehrinde tırına düşen füze parçası sonucu ağır yaralanan tır şoförü Hüseyin Fırat, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için destek bekliyor.

Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybeden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat'ın yakınları, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden destek bekliyor. Fırat'ın akrabası Cuma Karakılınç, Amerika ve İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını kınayarak hastanenin bile saldırıya uğradığını söyledi.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, Askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek yaşamını ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran'ın Zincan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek öldü. Fırat'ın yakınlarıysa yakınları cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden destek beklediklerini söylediler.

Afganistan'a yük bıraktıktan sonra aynı mesleği yaptığı babasıyla birlikte Türkiye'ye dönerken Hüseyin Fırat'ın tırına İran'da şarapnel parçası isabet ettiğini söyleyen Cuma Karakılınç, "Hüseyin kardeşimiz tır şoförü. İstanbul'dan yükünü alıp, Afganistan'a götürüyor. Afganistan'dan yükünü bıraktıktan sonra dönüş yolunda İran'da geçerken Amerika ve İsrail'in attığı füzenin şarapnel parçaları tıra isabet ediyor. Kendisi ağır yaralanıyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Hastanede ilk müdahaleler yapılıyor ve kaldığı hastane tekrar bombalanıyor. Ameliyat oldu ve yaklaşık 1 haftadır İran'da hastanedeydi ve Türkiye'ye gelemedi. Sabaha doğru da kardeşimiz vefat etti" dedi.

"Cenazenin Türkiye'ye gelmesi için yetkililerden destek bekliyoruz"

Amerika ve İsrail'in sivillere saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Karakılınç, "Cenazesini getirmek için uğraşıyorlar, otopsi yapılması gerekiyormuş ve orada nevruz bayramı varmış. Bir an önce yeğenimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Cenazenin Türkiye'ye gelmesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Amerika ve İsrail hastaneleri bile bombalıyor, insaf kalmamış. Nükleer tesisleri bombalayacağız diye Türk tırcıları bombalıyorlar. Kardeşimizde burada mağdur oldu ve vefat etti" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi

Pakistan donanması, Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi