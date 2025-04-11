Ticaret Bakanlığı, Yılın İlk 3 Ayında 12 Milyar Lira Değerinde Kaçak Eşya Yakaladı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından yılın ilk 3 ayında 12 milyar liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz teknikleri kullanılarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde yılın ilk 3 ayında bin 734 farklı operasyon gerçekleştirildi. Gümrükler Muhafaza birimlerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 46 artışla 12 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda 9,6 ton uyuşturucu madde, 1,2 ton kaçak akaryakıt, 483 bin 895 kilogram değerli maden, 2 milyon 542 bin adet kaçak tıbbi malzeme ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza birimlerince mart ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 artışla 4 milyar 612 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarda 3,5 ton uyuşturucu madde ile kaçak 147 bin 885 kilogram değerli maden, 16 bin 968 adet tıbbi malzeme, 62 bin 941 adet elektrik-elektronik malzeme, 82 adet lüks araç ele geçirdi. - ANKARA