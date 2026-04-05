Gümrük Muhafaza ekipleri ilk üç ayda 4 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, mart ayında gerçekleştirdiği 550 farklı operasyonda, toplam 4 milyar 878 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, uzman personeli, ileri teknoloji sistemleri ve geliştirilmiş analiz yöntemleriyle yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını 2026 yılında da ülke genelinde aralıksız sürdürüyor.

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından mart ayında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 550 farklı olayda toplam 4 milyar 878 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2,4 ton uyuşturucu madde, 121 bin 504 adet makine aksamı, 632 bin 520 adet elektrik-elektronik eşya ile 256 bin 397 adet tıbbi malzeme başta olmak üzere, akaryakıttan tekstil ürünlerine, tarihi eserlerden çeşitli kaçak eşyalara kadar geniş bir yelpazede ürün ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk üç ayında gerçekleştirdiği bin 694 farklı operasyonda, bir önceki döneme göre yüzde 72 artışla toplam 21 milyar 843 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 7,2 ton uyuşturucu madde, 347 bin 887 adet tıbbi malzeme, 859 bin 506 adet elektrik-elektronik eşya ile 98 bin 118 adet tarım ve hayvancılık ekipmanı başta olmak üzere geniş bir yelpazede kaçak ürün yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin tamamının ise imha edildiği bildirildi.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinci doğrultusunda toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı