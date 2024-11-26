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Piyasadaki bazı sucuklarda at ve eşek eti; peynirde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünlerini açıkladı. Mide bulandıran detayların yer aldığı listede, tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi ürünlerde hile ve sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.

Halkın sağlığı ile oynayan firmalar birer birer ifşa ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarları listesini güncelledi. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilen gıdada hile yapan son markalar ve ürünleri yayımlandı.

EN ÇOK TÜKETİLEN GIDA ÜRÜNLERİNDE SAHTEKARLIK

25 Kasım tarihli listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı. Tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi ürünlerde hile ve sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.

YİNE EŞEK ETİ KULLANMIŞLAR

Listeye göre, Adana'da bir kasabın sattığı sucukta at ve eşek eti tespit edildi. Aynı kasap 18 Kasım tarihli listede de dana diye at ve eşek eti sattığı görülmüştü.

Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırılanlar şoke etti

KAŞAR PEYNİRİ, TEREYAĞ VE TOZ BİBERDE HİLE

Listede "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinin içinden bitkisel yağ ve nişasta çıktı. "Ege Baharat" markalı toz biberden ise yabancı madde çıktı. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağın ise bitkisel yağ karışımlı olduğu görüldü.

Tereyağı, peynir ve sucuğa karıştırılanlar şoke etti

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıoguz:

ÇOK AGIR CEZALAR GELMEDİKÇE BU İŞİN SONU DA GELMEYECEK GİBİ SAGLAM FİRMA PARMAKLA SAYILACAK KADAR AZ HERKES İŞİN HİLESİNDE KURNAZLIGINDA BİZ BÖYLE BİR MİLLET Mİ OLDUK ?

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Paralar Allahin izniyle sifirlanirsa babacim.iste ulkede ahlakta sifirlanir halife ve kaviminde son durum bu.

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