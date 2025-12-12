Haberler

Sokakta 60 bin dolar bulan temizlik görevlisi: "Aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi"

Sokakta 60 bin dolar bulan temizlik görevlisi: 'Aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi'
Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir zincir markette çalışan temizlik görevlisi İbrahim Ada, ağacın dibinden bulduğu 60 bin doları polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Firma tarafından ödüllendirilen Ada, hiçbir kötü niyetinin olmadığını belirtti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağacın dibine bırakılan poşetin içinde bulduğu 60 bin doları polise teslim eden temizlik görevlisi, "Aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi" diyerek çalıştığı firma tarafından ödüllendirildi.

Bayramoğlu Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde bir zincir markette temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ada, 2 gün önce sabah temizliği sırasında market önündeki ağacın dibinde bırakılmış kargo poşetini fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan Ada, içinin dolu olduğunu fark edince durumdan şüphelenerek market müdürüne bilgi verdi. Market müdürüyle birlikte paketi kontrol eden çalışanlar, içinde çok miktarda dolar görünce parayı Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği'ne giderek teslim etti. Polis ekipleri tarafından yapılan sayımda paketteki miktarın toplam 60 bin dolar olduğu tutanakla kayıt altına alındı. Polislerin yaptığı çalışmalar neticesinde sahibi bulunarak dolarlar teslim edildi.

"Aklımdan hiçbir kötü niyet geçmedi"

60 bin doları bulan İbrahim Ada, "Poşeti geri dönüşüme atmak için aldım ama ağırlığını fark edince açtım ve para olduğunu gördüm. Hemen müdürüme gösterdim. Birlikte kontrol edip polise teslim ettik. Karakolda sayım yapıldı ve 60 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Paranın sahibi geldi, teşekkür etti" dedi.

Firma tarafından ödüllendirildi

İbrahim Ada'nın örnek davranışı, çalıştığı firma tarafından da karşılıksız bırakılmadı. Firma yetkilileri, Ada'ya hediye çeki ve çeşitli hediyeler takdim ederek sergilediği dürüstlükten dolayı teşekkür etti.

Firma yetkilisi Yakup Berk, "İbrahim Bey'in hassasiyeti örnek bir davranıştır. Poşeti fark ettiğinde hemen yönetimi bilgilendirmiş, ardından emniyet ekipleri çağrılarak para tutanakla teslim edilmiştir. Sayımda 60 bin dolar olduğu tespit edildi. Kendisine bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
