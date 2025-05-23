Tekirdağ'da Tütün Kaçakçılarına Operasyon: 58 Bin Makaron ve 476 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tütün Kaçakçılarına Operasyon: 58 Bin Makaron ve 476 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, tütün kaçakçılarına ait 58 bin 780 adet dolu ve boş makaron ile 476 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Üç şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 58 bin 780 adet dolu ve boş makaron ve 476 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde belirlenen iki iş yeri ile bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 58 bin 780 adet dolu ve boş makaron, 476 kilogram kıyılmış tütün, 880 adet sigara sarma kağıdı ile 1 adet makaron dolum makinesi ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet birimleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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