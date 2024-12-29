Üye Girişi
Haberler
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
DEM Partili Pervin Buldan: Yılbaşından sonra siyasi partilerden randevu talep edeceğiz
DEM Parti teröristbaşının mesajı sonrası harekete geçiyor
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü

Tekirdağ'da Poyraz Fırtınası Deniz Ulaşımını Aksattı

Tekirdağ'da Poyraz Fırtınası Deniz Ulaşımını Aksattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek bazı büyük konteyner gemilerinin demirlemesine ve balıkçı teknelerinin limanlara dönmesine neden oldu. Yetkililer, denizcileri fırtına geçene kadar dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı büyük konteyner gemileri denizin açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri limanlara demir atmak zorunda kaldı. Denizde dalga boyu yer yer yükselirken yetkililer, denizcilere fırtına etkisi geçene kadar tedbirli olmaları çağrısında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Memur ve emekli refah payı alacak mı?
img

Tebliğciler yine pavyonda! "Hesap" üzerinden ikna etmeye çalıştılar
img

Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı 'kuş çarpmasına' karşı uyardığı ortaya çıktı
179 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili kahreden gerçek
Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak yaratacak gönderme
Beşiktaş'tan seçim sırasında olay yaratacak yaratacak gönderme
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'nın Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı
Herkes sadece Balde'yi biliyordu! Wanda'dan Icardi'ye bir darbe daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Son Dakika Haberleri

Netanyahu hasta mı? Netanyahu ne ameliyatı olacak? MasterChef yukarı kim çıktı 29 Aralık Pazar? MasterChef ilk 4'e kalan üçüncü yarışmacı kim? MasterChef puan durumu ne? 29 Aralık Pazar, Kerem, Beyza, Eda puanları kaç? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 29 Aralık 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Aralık Pazar Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Aralık Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş başkanlık oy sayımı kaç kaç, sandıklar açıldı mı, sayıldı mı? Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş yeni başkanı açıklandı mı, 29 Aralık Pazar? Deha 15. bölüm tek parça full HD izle! Deha 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.