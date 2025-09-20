Tekirdağ'da Palet Fabrikasında Büyük Yangın
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti ve kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Ağaçlık alana sıçradı
Yangın daha sonra ağaçlık alana sıçradı. Çerkezköy ve Çorlu'dan takviye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ
