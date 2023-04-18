Tekirdağ'da otomobil refüje çarptı

Tekirdağ Hayrabolu'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yörükler Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S.'nin kullandığı 34 EZM 458 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan A.D. ve F.A., 112 Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ