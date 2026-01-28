Haberler

Bakım için servise bırakılan taksi liftten düştü

Güncelleme:
Çerkezköy'de bakım için bırakılan bir taksi, liftte düştü. Olayda yaralanan olmazken araçta göçükler meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın incelemesi sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakım için oto servisine bırakılan taksi, liftte bulunduğu sırada düşerek hasar gördü. Olayda yaralanan olmazken araçta göçükler oluştu.

Çerkezköy ilçesinde bakım için oto servisine bırakılan bir taksi, liftte bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple düşerek hasar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, takside göçükler ve ezilmeler meydana geldi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

