Tekirdağ'da Kaçakçılıkla Mücadele: Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçakçılıkla Mücadele: Tütün ve Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 iş yerinde yapılan aramalar sonucunda 45 bin 520 adet makaron, 11 bin 950 gram tütün ve 4 bin 450 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 iş yerine düzenlenen operasyonda tütün ve makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 45 bin 520 adet boş ve dolu makaron, 11 bin 950 gram kıyılmış tütün ve 4 bin 450 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet güçleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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