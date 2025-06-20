Tekirdağ'da Kaçakçılıkla Mücadele: Tütün ve Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 iş yerinde yapılan aramalar sonucunda 45 bin 520 adet makaron, 11 bin 950 gram tütün ve 4 bin 450 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 iş yerine düzenlenen operasyonda tütün ve makaron ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 45 bin 520 adet boş ve dolu makaron, 11 bin 950 gram kıyılmış tütün ve 4 bin 450 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet güçleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa