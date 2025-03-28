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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 313 Litre El Yapımı İçki ve 1062 Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 313 Litre El Yapımı İçki ve 1062 Cinsel İçerikli Hap Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 313 litre el yapımı içki, 98 litre etil alkol ve 1062 adet cinsel içerikli hap ele geçirirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir depo ve bir araçta yapılan aramada toplam 313 litre el yapımı içki, 98 litre etil alkol ve bin 62 adet cinsel içerikli hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 143 şişe el yapımı rakı, votka ve viski, 12 litre el yapımı viski, 158 litre el yapımı rakı ve votka, 98 litre etil alkol, 25 adet çeşitli aroma, 4,5 litre el yapımı içki üretiminde kullanılan aroma, bin 62 adet cinsel içerikli hap, çok sayıda bandrol, şişe kapağı, kapüşon, etiket ve bin 10 adet farklı hacimlerde boş şişe ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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