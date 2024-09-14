Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Dolandırıcılar Jandarma Tarafından Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdurlardan çok sayıda ziynet eşyası alarak kayıplara karıştı. JASAT ekipleri, İstanbul'da şüphelileri yakaladı ve evlerinde yapılan aramalarda silah ve nakit para ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, birçok ziynet eşyasını dolandırarak mağdurları kandırdı. Olay sonrası İstanbul'a kaçan zanlılar, Jandarma Suç Araştırma Timi'nden ( Jasat ) kaçmayı başaramadı.

11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, şüpheliler mağdurdan 12 adet Cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın ve 1 adet gram altın alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden mağdur, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak dolandırıldığını bildirdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Jasat İstanbul'da yakaladı

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırma sonucunda, dolandırıcılığı gerçekleştiren 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm tabanca, mağdura ait ziynet eşyalarının satışından elde edildiği düşünülen 4.400 Amerikan doları, 10.200 Türk Lirası ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik İstanbul Jandarma 3-sayfa Finans Hukuk JASAT Saray JASAT Suç

Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

 Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?
Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı

Polisten kaçıyordu! Önce kaza yaptı, sonra canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title