Süleymanpaşa'da doğalgaz kesintisi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde birçok mahallede yaşanan doğalgaz kesintisi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kesintinin uzun sürmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, özellikle soğuk havada doğalgazın kesilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden bir an önce açıklama yapılmasını ve sorunun giderilmesini istedi.

Yaşanan kesintinin ardından doğalgaz dağıtım firması tarafından abonelere bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesajda, bölgede teknik bir arıza nedeniyle gaz kesintisi yaşandığı belirtilerek, ekiplerin gaz arzını yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, konut içerisinde, bina içi alanlarda, merdiven boşluklarında ya da sokak genelinde herhangi bir gaz kokusu hissedilmesi durumunda 187 doğalgaz acil hattının aranması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, arızanın en kısa sürede giderilmesi için sahada çalışmaların devam ettiğini bildirirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. - TEKİRDAĞ