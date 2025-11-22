Haberler

Tekirdağ'da Çocuk Hırsızların Soğuk Havada Yıktığı Dükkanlar

Güncelleme:
Tekirdağ Süleymanpaşa'da yaşlıları küçük bir grup, gece boyunca birçok dükkanın camlarını kırıp kasalardan para çalmaya çalıştı. Görüntüleri güvenlik kameralarına yansıyan olay, esnafı tedirgin etti. Dernek başkanına ait restoran da hedef alındı.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da yaşları küçük bir grubun gece boyunca sokak sokak dolaşıp çok sayıda işletmeye girerek camları kırdığı ve kasalardaki paraları çalmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Süleymanpaşa'da gece boyunca yaşanan hırsızlık zinciri, esnafı tedirgin ederken olayların tamamı işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuklar sokak sokak gezip dükkanlara girdi

Gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar sokaklarda dolaşan yaşları küçük çocukların bazı işletmelere girip kasadaki paraları almak için raflara ve kasiyer bölümüne yöneldiği, bazı dükkanlarda ise taşlarla camları kırmaya çalıştığı görüntüler kayıtlara geçti. Öte yandan, hırsızlık olaylarının artmasıyla birlikte bazı işletmelerin, tekrar hedef olmamak için dükkanlarının camlarına "Kasada para yok, camları kırmayın" şeklinde yazılar astıkları görüldü.

Dernek başkanının restoranını da talan ettiler

Hırsızlık şüphelilerinin hedef aldığı işletmeler arasında Tekirdağ Şanlıurfalılar ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Bedlek'in restoranı da yer aldı. Restoranın alt tarafındaki camı taşlarla kırarak içeri giren çocuklar, kasayı dağıtarak yaklaşık 6 bin ile 7 bin TL arasındaki parayı aldı.

"Para önemli değil"

Başkan Mehmet Bedlek yaptığı açıklamada, "Saat 23.25 sularında 3 tane çocuk dükkanın alt tarafındaki camı taşlarla kırıp içeri girip bütün kasayı dağıttılar. Kasada yaklaşık 6-7 bin lira para almışlar. Para önemli değil ama burada insan sağlığı önemli. İnsanın can güvenliği önemli. Bu çocuklar orada camları kırıp içeri girerken bir yerlerini kanatıp bir yerlerinden de yaralamaya kadar hatta ölümle sonuçlanabilecek bir durum olabilirdi. Bunun için tabii biz emniyette suç duyurusunda bulunduk. Olay yeri inceleme geldi. Polis işlem başlattı. Bu çocukları suça karıştıran bireyleri araştırmak lazım. Çocuk yaşta suçu bir şekilde önlemek lazım. Bu konuda asıl görev ailelere düşüyor. Yıllardır biz bu durumdan çok muzdaribiz. Aynı hafta yaklaşık 4-5 tane iş yerinde de aynı şekilde olaylarla karıştıklarına şahit olduk. Tabii onlarda da ciddi maddi zararlar var. Hem maddi hem manevi" dedi. - TEKİRDAĞ




